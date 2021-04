LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: si comincia con le prove libere a Jerez! (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere DI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 9.52 La classifica del Mondiale MotoGP vede al comando il francese Fabio Quartararo con 61 punti, seguito dall’italiano Francesco Bagnaia a -15. 9.51 Marc Marquez ha annunciato che il suo fisico migliora giorno dopo giorno. Vedremo quanto si sarà avvicinato ai migliori e, soprattutto, se reggerà alla distanza. 9.50 Valentino Rossi non sale sul podio dal GP di Andalucia del 2020, che si svolse proprio a Jerez. Qui il Dottore ha vinto sette volte in carriera, vedremo se riuscirà a ritrovarsi. 9.48 Fabio Quartararo è reduce da due vittorie consecutive e ama come non mai il circuito di Jerez. Qui nel 2020 vinse sia il GP di Spagna sia il GP di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLEDI F1 A PORTIMAO ALLE 12.30 E 16.00 9.52 La classifica del Mondialevede al comando il francese Fabio Quartararo con 61 punti, seguito dall’italiano Francesco Bagnaia a -15. 9.51 Marc Marquez ha annunciato che il suo fisico migliora giorno dopo giorno. Vedremo quanto si sarà avvicinato ai migliori e, soprattutto, se reggerà alla distanza. 9.50 Valentino Rossi non sale sul podio dal GP di Andalucia del 2020, che si svolse proprio a Jerez. Qui il Dottore ha vinto sette volte in carriera, vedremo se riuscirà a ritrovarsi. 9.48 Fabio Quartararo è reduce da due vittorie consecutive e ama come non mai il circuito di Jerez. Qui nel 2020 vinse sia il GP disia il GP di ...

