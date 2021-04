LIVE Moto2 | GP Spagna 2021 in DIRETTA | Bezzecchi e Di Giannantonio all’attacco

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 11.32 Caduta per Sam Lowes e per Aron Canet in due punti differenti della pista. Il portacolori di Marc VDS ed Aspar non hanno riportato conseguenze. 11.31 Marco! Nuovo best lap per il romagnolo che si piazza al comando con il tempo di 1.41.797. Lowes e Raul Fernandez inseguono il centauro di casa Sky. 11.30 Altri parziali record per tutti, Navarro e Di. 11.29 Augusto Fernandez passa terzo, mentrefirma il secondo tempo alle spalle di Lowes! 11.28 Disecondo alle spalle diche ha un ottimo passo gara. Rientra in pista Lowes, mentre attenzione ...