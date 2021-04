Le pressioni del Cremlino mettono fine all’organizzazione di Navalnyj (Di venerdì 30 aprile 2021) L’ong dell’oppositore ha annunciato il proprio scioglimento dopo che un tribunale ne ha ordinato l’interruzione delle attività. Intanto Navalnyj resta in carcere e Putin sembra voler assumere un controllo assoluto. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 30 aprile 2021) L’ong dell’oppositore ha annunciato il proprio scioglimento dopo che un tribunale ne ha ordinato l’interruzione delle attività. Intanto Navalnyj resta in carcere e Putin sembra voler assumere un controllo assoluto. Leggi

