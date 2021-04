Isa Danieli | una famosa attrice di Un posto al Sole è sua nipote

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 30 aprile 2021) Isaè un’italiana di grande successo che piace molto al pubblico. Oggi, venerdì 30 aprile, lei sarà protagonista del pre prima serata di Rai tre in quanto ospite a Via dei Matti numero 0 condotto da Stefano Bollani e da sua moglie Valentina Cenni. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Isa: chi è la? Isaè figlia d’arte, proviene da due famiglie appassionate di arte e teatro e sia la famiglia materna che paterna hanno contribuito a rendere grande il teatro napoletano. Isavive da sempre il mondo del teatro e delle sceneggiate napoletane. La tradizione artistica familiare non si è mai interrotta, infatti unadi Unal, serie televisiva napoletana di ...