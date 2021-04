In arrivo 7 milioni di mascherine trasparenti per gli scolari non udenti (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - La Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ha siglato una commessa per la fornitura di 7 milioni di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, destinate a scolari non udenti. Il contratto è stato stipulato con una ditta specializzata in possesso della certificazione dell'Istituto Superiore di Sanità per la produzione di “maschere facciali a uso medico del tipo IIR”, e prevede la consegna di due lotti uguali di 3,5 milioni di pezzi rispettivamente nei mesi di maggio e giugno. La fornitura, sottolinea l'ufficio del Commissario, farà fronte alle esigenze immediate dei giovani non udenti, con ipoacusia, che usano impianti cocleari o apparecchi acustici e utilizzano la lettura delle labbra per comunicare. ... Leggi su agi (Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - La Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ha siglato una commessa per la fornitura di 7dimonousoa uso medico di tipo speciale, destinate anon. Il contratto è stato stipulato con una ditta specializzata in possesso della certificazione dell'Istituto Superiore di Sanità per la produzione di “maschere facciali a uso medico del tipo IIR”, e prevede la consegna di due lotti uguali di 3,5di pezzi rispettivamente nei mesi di maggio e giugno. La fornitura, sottolinea l'ufficio del Commissario, farà fronte alle esigenze immediate dei giovani non, con ipoacusia, che usano impianti cocleari o apparecchi acustici e utilizzano la lettura delle labbra per comunicare. ...

