Il pragmatismo di Draghi in 5 sfide (Di venerdì 30 aprile 2021) Nomine, scelte, pragmatismo, stato e popcorn. Tra le sfide più complicate che lentamente si affacciano all’orizzonte del governo Draghi ce n’è una importante che si trova a metà strada esatta tra la politica e l’economia e che viaggia su un binario parallelo rispetto alla partita del Recovery plan. Si è detto, rispetto al destino del Pnrr, che il successo del governo Draghi si misurerà anche dal modo in cui il presidente del Consiglio riuscirà a mettere a terra i soldi che arriveranno dall’Europa non per appesantire ancora di più lo stato ma per provare a renderlo più competitivo, più produttivo, più concorrenziale e in definitiva più efficiente. E già dalle prossime settimane sarà possibile capire se le promesse di Draghi saranno qualcosa in più di semplici buone intenzioni (tra maggio e giugno il ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Nomine, scelte,, stato e popcorn. Tra lepiù complicate che lentamente si affacciano all’orizzonte del governoce n’è una importante che si trova a metà strada esatta tra la politica e l’economia e che viaggia su un binario parallelo rispetto alla partita del Recovery plan. Si è detto, rispetto al destino del Pnrr, che il successo del governosi misurerà anche dal modo in cui il presidente del Consiglio riuscirà a mettere a terra i soldi che arriveranno dall’Europa non per appesantire ancora di più lo stato ma per provare a renderlo più competitivo, più produttivo, più concorrenziale e in definitiva più efficiente. E già dalle prossime settimane sarà possibile capire se le promesse disaranno qualcosa in più di semplici buone intenzioni (tra maggio e giugno il ...

Advertising

Torino3InAzione : Apprezziamo il pragmatismo del presidente #Draghi: sobrietà lontana dai format dei precedenti governi. Daremo un su… - borrillo62 : RT @Azione_it: Apprezziamo il pragmatismo del presidente Draghi: sobrietà lontana dai format dei precedenti governi. Come sempre daremo un… - NunzioAngiola : RT @Azione_it: Apprezziamo il pragmatismo del presidente Draghi: sobrietà lontana dai format dei precedenti governi. Come sempre daremo un… - DZingaretti : RT @Azione_it: Apprezziamo il pragmatismo del presidente Draghi: sobrietà lontana dai format dei precedenti governi. Come sempre daremo un… - AzioneNL : RT @Azione_it: Apprezziamo il pragmatismo del presidente Draghi: sobrietà lontana dai format dei precedenti governi. Come sempre daremo un… -

Ultime Notizie dalla rete : pragmatismo Draghi Chi sta stritolando il vaccino Sputnik? ...da Mario Draghi solo qualche settimana fa: "Il coordinamento europeo è la prima strada da cercare sui vaccini. Se l'Ue prosegue su Sputnik bene, sennò si procedere in un altro modo. Con pragmatismo ...

Nidi e politiche educative: il Recovery è base di partenza, non punto di arrivo Sono cifre e obiettivi certamente migliorabili ma che, con sano pragmatismo, siamo convinti di ... ma proprio per questo il testo presentato da Franco e Draghi in Cdm costituisce soltanto una ...

Il pragmatismo di Draghi in 5 sfide Il Foglio Il pragmatismo di Draghi in 5 sfide Aspi, Ilva, Mps, Alitalia, rete unica. E poi la geopolitica, il ruolo di Cdp, il rapporto con la Cina, le discontinuità. Da dove passa una svolta nel rapporto tra stato e mercato ...

Nidi e politiche educative: il Recovery è base di partenza, non punto di arrivo Nei giorni scorsi una riflessione di Linda Laura Sabbadini, pubblicata da La Stampa, ha avviato un dibattito articolato sui fondi del Recovery che l’Italia destinerà ai nidi. La ...

...da Mariosolo qualche settimana fa: "Il coordinamento europeo è la prima strada da cercare sui vaccini. Se l'Ue prosegue su Sputnik bene, sennò si procedere in un altro modo. Con...Sono cifre e obiettivi certamente migliorabili ma che, con sano, siamo convinti di ... ma proprio per questo il testo presentato da Franco ein Cdm costituisce soltanto una ...Aspi, Ilva, Mps, Alitalia, rete unica. E poi la geopolitica, il ruolo di Cdp, il rapporto con la Cina, le discontinuità. Da dove passa una svolta nel rapporto tra stato e mercato ...Nei giorni scorsi una riflessione di Linda Laura Sabbadini, pubblicata da La Stampa, ha avviato un dibattito articolato sui fondi del Recovery che l’Italia destinerà ai nidi. La ...