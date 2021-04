Il Paradiso delle signore spoiler 3 maggio: Vittorio prende una decisione, Salvatore perdona il padre (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli spoiler della puntata di lunedì 3 maggio del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio e Marta saranno al giro di boa. Tra i due, ormai, la situazione è drasticamente compromessa, specie dopo il bacio a cui ha assistito Conti. Per tale motivo, il protagonista prenderà una decisione definitiva. Giuseppe, intanto, riuscirà a riconquistare la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 30 aprile 2021) Glidella puntata di lunedì 3delrivelano chee Marta saranno al giro di boa. Tra i due, ormai, la situazione è drasticamente compromessa, specie dopo il bacio a cui ha assistito Conti. Per tale motivo, il protagonistarà unadefinitiva. Giuseppe, intanto, riuscirà a riconquistare la L'articolo proviene da KontroKultura.

