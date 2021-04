I casi positivi salgono solo tra i bambini

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 mila nuovial coronavirus e 263 vittime di Covid. Secondo i dati settimanali diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, l’indice di contagio Rt è a 0,85: un lieve aumento rispetto alla settimana precedente ma sempre al di sotto della soglia di sicurezza 1, limite superatoin Molise e in Sicilia. La nuova mappa del rischio vede in zona rossala Valle d’Aosta e in arancione Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Brusaferro, c'è decrescita curva ma sempre lenta, cala l'età media dei positivi Covid a 42 anni. 13.446 casi positivi al test in Italia nelle ultime 24 ore. 263 le vittime. Il tasso di positività scende al ... Questi casi comprendono soggetti sintomatici (61 casi rilevati), contatti in setting domestico (58 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (141 casi rilevati), contatti in setting ... Continua a risalire, anche se lievemente il tasso di positività in Campania, tantissimi i guariti, ma ancora tanti positivi di cui molti i sintomatici.