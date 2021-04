Giostrai in protesta da Milano a Torino: bloccate le tangenziali con cortei a passo d’uomo – Video (Di venerdì 30 aprile 2021) Da Torino a Milano. Traffico bloccato lungo le tangenziali per la protesta degli esercenti dei luna park e dei circhi che hanno chiesto di poter riaprire dopo 13 mesi dalla chiusura causa pandemia. A Torino circa 98 automezzi di Giostrai hanno viaggiato a passo d’uomo lungo la tangenziale, creando chilometri di coda. Stessa situazione che si è verificata lungo la tangenziale milanese con decine di Tir che hanno bloccato e rallentato il traffico. La volontà è quella di riaprire in sicurezza. Secondo l’associazione di categoria, infatti, poter ripartire solo dal primo di luglio “è una condanna al fallimento di centinaia e centinaia di imprese”. Ha collaborato Simone Bauducco L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Da. Traffico bloccato lungo leper ladegli esercenti dei luna park e dei circhi che hanno chiesto di poter riaprire dopo 13 mesi dalla chiusura causa pandemia. Acirca 98 automezzi dihanno viaggiato alungo la tangenziale, creando chilometri di coda. Stessa situazione che si è verificata lungo la tangenziale milanese con decine di Tir che hanno bloccato e rallentato il traffico. La volontà è quella di riaprire in sicurezza. Secondo l’associazione di categoria, infatti, poter ripartire solo dal primo di luglio “è una condanna al fallimento di centinaia e centinaia di imprese”. Ha collaborato Simone Bauducco L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

rep_torino : Covid, protesta dei giostrai, bloccata per sette ore la Tangenziale di Torino [di Carlotta Rocci e Cristina Palazzo… - A_A_ileen : C’è modo e modo di protestare! Andate a Montecitorio, ma bloccare un’autostrada è da stronzi! Chi ha bisogno di and… - LaStampaTV : VIDEO | Tangenziale in tilt a Torino per la protesta di Luna Park e circhi - rep_torino : Covid, protesta dei giostrai, bloccata per cinque ore la Tangenziale di Torino [di Carlotta Rocci e Cristina Palazz… - lagazzettato : I giostrai rallentano la tangenziale per protesta -