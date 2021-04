GAZZETTA- Koulibaly e Fabian hanno comunicato la loro decisione al Napoli

(Di venerdì 30 aprile 2021)Ruiz potrebbero lasciate. De Laurentiis spera nella qualificazione Champions per rimpinguare le casse delmesse a dura prova dalla crisi. Il Club azzurro può contare su una riserva di 120 milioni di Euro, accantonata grazie alla gestione finanziaria del produttore cinematografico. Secondo quanto riposta l’edizione odierna delladello sport, il patron delin ogni caso avrebbe deciso di abbattere il monte ingaggi e affidarsi a giocatori giovani e di prospettiva.RUIZ AI SALUTI “De Laurentiis, dovrà affrontare due questioni in uscita che riguardano KalidouRuiz. Entrambifatto sapere al ...

IlNapolista

Come riporta oggi ladello Sport, il presidente De Laurentiis si troverà a fare i conti anche con alcuni addii tra cui quello die Fabian Ruiz Due uscite che potrebbero aiutare sul ...In primo piano resta la questione allenatore, tuttavia dovrà affrontare due questioni in uscita che riguardano Kalidoue Fabian Ruiz. Ne parla ladello Sport .KOULIBALY FABIAN RUIZ – Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono i calciatori del Napoli che più intrattengono le voci di calciomercato. Sia il difensore che lo spagnolo sono spesso accostati a grandi top ...In casa Napoli c'è molto interesse sulla situazione di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Negli ultimi giorni si era parlato di permanenza per i due ma non ...