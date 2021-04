Gazzaniga | studente 14enne morto schiacciato tra i bus | dirigenti Sab a processo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Torneranno in aula i tredella Sab per la tragedia costata la vita alLuigi Zanoletti, lodi Ardesio che il 24 settembre 2018 morìtra due bus alla stazione di. Il Tribunale di Brescia ha infatti accolto il primo ricorso del pm Giancarlo Mancusi sulla sentenza di proscioglimento del giudice di Bergamo, Massimiliano Magliacani, nei confronti di Angelo Costa, Massimo Gandini e Moraldo Bosini, che erano accusati di cooperazione in omicidio colposo. Per la tragedia, in cui rimasero feriti in modo grave altri due ragazzi, era stato invece condannato a 5 anni di reclusione in abbreviato (con sconto di un terzo della pena) l’autista senegalese Aliou Gningue, 58enne, difeso dagli avvocati Michelle Vavassori e Paolo Corallo. Era lui al volante del primo mezzo, ...