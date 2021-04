Galli: “Zangrillo egregio rianimatore, ma non è virologo” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Il professor Zangrillo fa egregiamente il rianimatore, ma meno l’epidemiologo o il virologo, e ha un altro approccio”. Il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Timeline’ su Sky Tg24, si esprime così sull’ultima esternazione social del professor Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’Irccs San Raffaele di Milano: “Pronto soccorso S.Raffaele vuoto, vaccini e cure fanno la differenza”. “Non mi piace contrappormi ai colleghi, sono stanco. Il professor Zangrillo fa egregiamente il rianimatore, ma meno l’epidemiologo o il virologo, e ha un altro approccio. L’ impressione è che questo tipo di messaggi non tenga conto di una serie di fenomeni che stiamo vedendo e sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) “Il professorfa egregiamente il, ma meno l’epidemiologo o il, e ha un altro approccio”. Il professor Massimo, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Timeline’ su Sky Tg24, si esprime così sull’ultima esternazione social del professor Alberto, primario di anestesia e rianimazione dell’Irccs San Raffaele di Milano: “Pronto soccorso S.Raffaele vuoto, vaccini e cure fanno la differenza”. “Non mi piace contrappormi ai colleghi, sono stanco. Il professorfa egregiamente il, ma meno l’epidemiologo o il, e ha un altro approccio. L’ impressione è che questo tipo di messaggi non tenga conto di una serie di fenomeni che stiamo vedendo e sono ...

