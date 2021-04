Ford | i modelli elettrici su piattaforma MEB potrebbero essere dueHDblog it

(Di venerdì 30 aprile 2021)starebbe discutendo con Volkswagen per poter utilizzare laMEB per un secondo veicolo elettrico.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDmotori : Ford, i modelli elettrici su piattaforma MEB potrebbero essere due -

Ultime Notizie dalla rete : Ford modelli

HDmotori

A quanto pare, però, sembra che ia batteria della casa dell'ovale blu saranno due.Mustang Mach - e: prima prova in pista per il crossover elettrico da 610 km - Video 137 Auto 10 MarLeggi anche, soloelettrici dal 2030. Investimento da 1 miliardo di dollari a ColoniaMustang Mach E, primo contatto con il super suv elettrico L'amministratore delegato di, ...Ford starebbe discutendo con Volkswagen per poter utilizzare la piattaforma MEB per un secondo veicolo elettrico.Il mercato europeo secondo le rilevazioni di Jato Dynamic sulle base delle vendite di auto in marzo è lontano dal raggiungere i volumi pre-pandemici e servono azioni per aiutare le vendite e ridare la ...