Flash News di Venerdì 30 Aprile 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) L’obiettivo delle 500.000 somministrazioni al giorno è stato raggiunto. Ad annunciarlo è il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che è tornato a sottolineare l’importanza dei vaccini. “La vera strada per uscire da questi mesi così difficili, entro settembre si punta ad immunizzare l’80% della popolazione”, ha detto; Preoccupa la diffusione della variante indiana: il volo proveniente dal Paese asiatico atteso per oggi, è stato bloccato. Stop agli arrivi anche da Bangladesh e Sri Lanka. Zona rossa in una frazione di Sabaudia per un cluster tra la comunità Sikh; Ieri, nel nostro Paese, sono stati registrati oltre 14.000 nuovi contagi. Diminuisce ancora la pressione sugli ospedali, ma risale al 4,3% il tasso di positività. Sempre alto il numero delle vittime, 288 in 24 ore; Dopo mesi di discesa, l’indice di contagio Rt riprende a salire, seppur di pochi punti decimali. Il valore ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) L’obiettivo delle 500.000 somministrazioni al giorno è stato raggiunto. Ad annunciarlo è il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che è tornato a sottolineare l’importanza dei vaccini. “La vera strada per uscire da questi mesi così difficili, entro settembre si punta ad immunizzare l’80% della popolazione”, ha detto; Preoccupa la diffusione della variante indiana: il volo proveniente dal Paese asiatico atteso per oggi, è stato bloccato. Stop agli arrivi anche da Bangladesh e Sri Lanka. Zona rossa in una frazione di Sabaudia per un cluster tra la comunità Sikh; Ieri, nel nostro Paese, sono stati registrati oltre 14.000 nuovi contagi. Diminuisce ancora la pressione sugli ospedali, ma risale al 4,3% il tasso di positività. Sempre alto il numero delle vittime, 288 in 24 ore; Dopo mesi di discesa, l’indice di contagio Rt riprende a salire, seppur di pochi punti decimali. Il valore ...

Advertising

tamaro_lorenzo : SAP FLASH NR#18 DEL 03 MAGGIO 2021 - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il ministro bielorusso Makei: 'Abbiamo agito in modo eccessivo, ma la reazio… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Canarie, la nuova frontiera dell'immigrazione in Europa Al largo delle coste… - RBcasting : In occasione della Festa dei Lavoratori, Anteo lancia l'iniziativa 'Il Biglietto Sospeso' #PrimoMaggio… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La Russia sanziona David Sassoli e altri sette responsabili europei La 'rito… -