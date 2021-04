Firenze | la protesta dei giostrai | Stremati da 14 mesi di chiusure

Advertising

toscanamedianew : Protesta dei luna park: 'Riapertura o fallimento' | Attualità FIRENZE - PaoloPala_ : La protesta dei camionisti (?) a Firenze, sotto casa mia una pregevole orchestra di clacson. - Mark_Bridges74 : RT @RItalia_N: “Chiarire i legami tra ‘ndrangheta e Partito Democratico”: protesta davanti al consiglio regionale a Firenze: - RItalia_N : “Chiarire i legami tra ‘ndrangheta e Partito Democratico”: protesta davanti al consiglio regionale a Firenze: - viaggrego : RT @viaggrego: “Chiarire i legami tra ‘ndrangheta e #PD”: protesta davanti al consiglio regionale a #Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze protesta

LA NAZIONE

"Riaccendete la felicità, riaprite i luna park ". Ieri i tassisti, oggi i giostrai, scesi in piazza aperché "stremati da 14 mesi di chiusure". Diversa la piazza, stesso il copione: se ieri le auto bianche hanno invaso piazza della Signoria, oggi i camion e i mezzi del cosiddetto spettacolo ...oggi anche adei gestori di luna park e parchi giochi che chiedono di poter tornare a lavorare dopo oltre 15 mesi: con i propri automezzi hanno circolato per le strade della città a ...La manifestazione, spiega uno dei partecipanti, è in corso a Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Cagliari e Torino. Gli organizzatori parlano di grandissima manifestazione, con più di mille mezzi in au ...Firenze, 30 aprile 2021 - "Riaccendete la felicità, riaprite i luna park ". Ieri i tassisti, oggi i giostrai, scesi in piazza a Firenze perché "stremati da 14 mesi di chiusure". Diversa la piazza, ste ...