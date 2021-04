FIFA 21 è in arrivo su Xbox Game Pass attraverso EA Play. Ecco la data di lancio (Di venerdì 30 aprile 2021) Xbox Game Pass, l'apprezzato servizio di Microsoft, sta espandendo la sua offerta con l'aggiunta di uno dei giochi più popolari, ovvero FIFA 21. attraverso Twitter, l'account UK di Xbox Game Pass ha confermato l'arrivo del titolo sportivo di EA il prossimo 6 maggio. FIFA 21 si aggiunge al servizio di Microsoft attraverso EA Play. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021), l'apprezzato servizio di Microsoft, sta espandendo la sua offerta con l'aggiunta di uno dei giochi più popolari, ovvero21.Twitter, l'account UK diha confermato l'del titolo sportivo di EA il prossimo 6 maggio.21 si aggiunge al servizio di MicrosoftEA. Leggi altro...

Advertising

MondoXbox : FIFA 21 ha una data per l'arrivo in EA Play e nel Game Pass Ultimate: il 6 maggio - EA_FIFA_Italia : Hanno dimostrato di essere on-fire ?? per tutta la stagione! ?? Ecco il meglio del meglio della Squadra della Stagion… - FOOT_FLIX : @Tanzen Campania Calcio in arrivo su Fifa 23 - Claudio69_ : @keope77 @pietromichi @AgnelliFa @sportface2016 C'era una volta una federazione europea che aveva un presidente ser… -