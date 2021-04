Call of Duty Warzone: lo sviluppatore di Crash Bandicoot 4 si occuperà del titolo (Di venerdì 30 aprile 2021) La notizia è di qualche minuto fa: Activision ha affidato allo sviluppatore di Crash Bandicoot 4, Toys for Bob, nientemeno che Call of Duty: Warzone Tutto confermato: il matrimonio tra la storica saga sparatutto e lo sviluppatore americano. Un tweet dall’account Twitter ufficiale di Toys for Bob riferisce che lo studio è “orgoglioso” di supportare lo sviluppo per la stagione 3 di Call of Duty Warzone “e che “non vede l’ora che arrivino altre novità”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Call of Duty Warzone: Toys For Bob, lo studio di Crash Bandicoot 4, si unisce alla schiera di software ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 aprile 2021) La notizia è di qualche minuto fa: Activision ha affidato allodi4, Toys for Bob, nientemeno cheofTutto confermato: il matrimonio tra la storica saga sparatutto e loamericano. Un tweet dall’account Twitter ufficiale di Toys for Bob riferisce che lo studio è “orgoglioso” di supportare lo sviluppo per la stagione 3 diof“e che “non vede l’ora che arrivino altre novità”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.of: Toys For Bob, lo studio di4, si unisce alla schiera di software ...

