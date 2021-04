Calcio: Crotone. Cosmi 'Con l'Inter per vivere una giornata di gloria' (Di venerdì 30 aprile 2021) "Mi piace ottenere risultati anche contro avversari impossibili", dice il tecnico degli 'squali' Crotone - "Mi piace ottenere risultati anche con squadre con le quali sembra impossibile, sono malato ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) "Mi piace ottenere risultati anche contro avversari impossibili", dice il tecnico degli 'squali'- "Mi piace ottenere risultati anche con squadre con le quali sembra impossibile, sono malato ...

Advertising

infoitsport : Scommesse calcio Serie A: Inter, matchpoint a quota rasoterra contro il Crotone. Zapata guida l’Atalanta: decimo go… - infoitsport : Crotone-Inter | Cosmi | “Roma? Il calcio italiano non è quello visto ieri Tutto sul mio futuro” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'La vittoria di Parma ci dà serenità per l'Inter' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'La vittoria di Parma ci dà serenità per l'Inter' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'La vittoria di Parma ci dà serenità per l'Inter' -