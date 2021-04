Bettarini | “Dietro a Zorzi gente che lo vuole spremere | si sparisce in fretta”

(Di venerdì 30 aprile 2021) News Il ‘Betta’ a ruota libera: gli avvertimenti indirizzati all’influencer milanese Pubblicato su 29 Aprile 2021 Lunga chiacchierata tra Maurizio Sorge, paparazzo attivo da anni nel mondo dello spettacolo, e Stefano. I due si sono dati appuntamento su Instagram, dove hanno conversato su diverse dinamiche televisive e su alcuni personaggi protagonisti oggi sul piccolo schermo. La coppia inedita ha iniziato a disquisire dell‘Isola dei Famosi targata Ilary Blasi. E subito sono volate sentenze tutt’altro che tenere. Il primo a finire nel mirino del ‘Betta’ è stato Massimiliano Rosolino, l’inviato in Honduras, ruolo che Stefano ha ricoperto in passato: “Mi fa tenerezza. Lui poi è un bravissimo ragazzo ma un po’ spaesato e fuori luogo lì”. Capitolo opinionisti e altra mannaia ...

Canzone segreta/ Diretta e ospiti: Simona Ventura "agitata" nelle quinte Il racconto della separazione tra Simona Ventura e StefanoAll'epoca, l'annuncio della separazione tra ...la mamma che ogni figlio sognerebbe di avere.' ammette Giacomo, secondo figlio di Simona Venturale quinte di Canzone Segreta. E continua raccontando che: 'Si è sempre fidata di me, anche quando io stesso non mi fidavo delle mie capacità. Tutto ...Lunga chiacchierata tra Maurizio Sorge, paparazzo attivo da anni nel mondo dello spettacolo, e Stefano Bettarini. I due si sono dati appuntamento su Instagram, dove hanno conversato su diverse dinamic ...Simona Ventura vuole fare la nonna. Uno dei volti più noti della tv italiana ha scelto il programma radiofonico 'I Lunatici' per rivelare questo suo ...