Assemblea Lega Serie B | definiti gli orari playoff playout

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 aprile 2021) Si è svolta in videoconferenza l’diB. Presente il presidente Mauro Balata e tutte le società. Diversi i temi di discussione. Fra questi anche la richiesta alle istituzioni competenti sulla possibilità di aprire gli stadi in maniera parziale, per la fase finale del campionato (). Inoltre è arrivato un plauso dall’per i risultati ottenuti dalla vendita dei diritti televisivi che hanno raggiunto, per le stagioni 2021-2024, ricavi mai ottenuti in passato e che potranno essere ulteriormente incrementati fino al termine dell’offerta al mercato previsto per il 15 giugno. Infine sono stati varati glidei: Turno preliminare Giovedi 13 maggio 2021 – Ore 18 (6a vs 7a)Giovedi ...