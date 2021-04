Al via oggi la XXVII edizione de La Duecento: 73 imbarcazioni X2 e XTutti (Di venerdì 30 aprile 2021) Partirà oggi alle ore 13.00 la XXVII edizione de La Duecento, la piccola lunga del Circolo Nautico Santa Margherita organizzata in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena dell’Orologio. La Duecento 2021 si è aperta mercoledì 28 aprile, con un “taglio del nastro virtuale” allo skipper meeting on line, durante il quale l’Assessore allo Sport del Comune di Caorle Giuseppe Boatto ha portato i saluti della città e formulato il rituale “buon vento” ai partecipanti. Sono intervenuti anche il Presidente del Comitato di Regata Sandro Fabietti e il Presidente del Comitato delle Proteste Giovan Battista Albrizzi, che hanno richiamato i punti salienti delle istruzioni di regata e le norme sulla sicurezza. XXVII edizione de La Duecento, le previsioni ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 30 aprile 2021) Partiràalle ore 13.00 lade La, la piccola lunga del Circolo Nautico Santa Margherita organizzata in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena dell’Orologio. La2021 si è aperta mercoledì 28 aprile, con un “taglio del nastro virtuale” allo skipper meeting on line, durante il quale l’Assessore allo Sport del Comune di Caorle Giuseppe Boatto ha portato i saluti della città e formulato il rituale “buon vento” ai partecipanti. Sono intervenuti anche il Presidente del Comitato di Regata Sandro Fabietti e il Presidente del Comitato delle Proteste Giovan Battista Albrizzi, che hanno richiamato i punti salienti delle istruzioni di regata e le norme sulla sicurezza.de La, le previsioni ...

lucianonobili : Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria c… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #30aprile: #Recovery, via libera al progetto #Draghi. #Pensioni, ri… - fattoquotidiano : A partire dalla prossima settimana, molti dipendenti statali che oggi operano da casa potrebbero essere costretti a… - FabioGentile7 : RT @Pillandia: @FabioGentile7 @FabioGentile7 Questa forse non la conosci. Qui siamo lungo il confine tra il valico di Via Monte Santo e Via… - faustomamberti : RT @BeppeSala: Il @ComuneMI va nei quartieri con i propri uffici. Oggi abbiamo inaugurato la sede di via Sile, al Corvetto, dove lavorerann… -