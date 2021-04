Voglio vivere nel mondo colorato di Domenico Ruccia (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ne posso più del coprifuoco, delle varianti, dei cancellanti, dei censori, degli odiatori... Che riesca a trasferirmi presto nel meraviglioso mondo di Domenico Ruccia. Ruccia è un pittore trentenne della Terra di Bari (come molti artisti pugliesi vive però a Milano). Gli abitanti del meraviglioso mondo di Ruccia bevono e fumano senza divieti (non solo in casa e in spiaggia, anche in ospedale, perfino in aereo), se uomini fanno spesso i marpioni, se donne sono felici di ricevere pacche. Il mondo di Ruccia, colorato, quasi zuccherato, una festa per gli occhi, si colloca pittoricamente fra Josh Agle e David Hockney, iconicamente fra anni Sessanta e Ottanta, geograficamente fra California e Puglia. Vi regnano libertà di movimento e di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ne posso più del coprifuoco, delle varianti, dei cancellanti, dei censori, degli odiatori... Che riesca a trasferirmi presto nel meravigliosodiè un pittore trentenne della Terra di Bari (come molti artisti pugliesi vive però a Milano). Gli abitanti del meravigliosodibevono e fumano senza divieti (non solo in casa e in spiaggia, anche in ospedale, perfino in aereo), se uomini fanno spesso i marpioni, se donne sono felici di ricevere pacche. Ildi, quasi zuccherato, una festa per gli occhi, si colloca pittoricamente fra Josh Agle e David Hockney, iconicamente fra anni Sessanta e Ottanta, geograficamente fra California e Puglia. Vi regnano libertà di movimento e di ...

