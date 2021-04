Via libera da Cdm a Recovery Plan, poi esame Ecofin il 18 giugno (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Piano di ripresa e resilienza, dopo un ultimo confronto con le Regioni, sarà tramesso a Bruxelles entro domani. Qui, l'esame di tutti i Recovery Plan già approvati nei singoli paesi membri ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Piano di ripresa e resilienza, dopo un ultimo confronto con le Regioni, sarà tramesso a Bruxelles entro domani. Qui, l'di tutti igià approvati nei singoli paesi membri ...

Advertising

TgLa7 : Via libera definitivo della #Camera al Dl relativo al differimento, nella finestra tra il 15 settembre ed il 15 ott… - giorgio_gori : A giudicare la fatica che #Draghi ha fatto per ottenere il “via libera” dall’Europa sul #PNRR, si capisce una cosa:… - Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge di proroga dei termini. Nel testo non è stata inse… - eclissidicielo : RT @_cieloitalia: Green pass, via libera dall’Europa. Ma i medici si rifiutano di firmarlo. Hanno votato a favore 540 deputati; 119 contro… - formichenews : ???? Parte la #Difesa europea. Via libera al fondo #Edf da (quasi) 8 miliardi ?? L’articolo di @SPioppi ????… -