Vi sveliamo il segreto del parrucchiere per lavare meglio i capelli! (Di giovedì 29 aprile 2021) Esiste un trucco per lavare perfettamente i capelli, noto solo ai parrucchieri; noi di Non Solo Riciclo vi sveliamo il segreto per ottenere una chioma lucida e sana, proprio come quando uscite dal salone di bellezza! Forse pensate che vi basti mettere la nuca sotto la doccia, effettuare lo shampoo, sciacquare, stendere balsamo o maschera, eliminarli nuovamente con l’acqua? Ma non è così che bisognerebbe procedere! Anzi, è proprio qui il problema! Normalmente agiamo in maniera errata compromettendo la lucentezza e la salute della nostra capigliatura. Il consiglio di oggi rivoluzionerà il vostro modo di lavarvi la testa! Curiose? Iniziamo! Per sfruttare al meglio le proprietà dei prodotti per i capelli, il parrucchiere compie un’operazione di cui siete all’oscuro. Vi basterà osservare con attenzione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 aprile 2021) Esiste un trucco perperfettamente i capelli, noto solo ai parrucchieri; noi di Non Solo Riciclo viilper ottenere una chioma lucida e sana, proprio come quando uscite dal salone di bellezza! Forse pensate che vi basti mettere la nuca sotto la doccia, effettuare lo shampoo, sciacquare, stendere balsamo o maschera, eliminarli nuovamente con l’acqua? Ma non è così che bisognerebbe procedere! Anzi, è proprio qui il problema! Normalmente agiamo in maniera errata compromettendo la lucentezza e la salute della nostra capigliatura. Il consiglio di oggi rivoluzionerà il vostro modo di lavarvi la testa! Curiose? Iniziamo! Per sfruttare alle proprietà dei prodotti per i capelli, ilcompie un’operazione di cui siete all’oscuro. Vi basterà osservare con attenzione ...

