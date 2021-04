Uomini e Donne, Putiferio in studio: Riccardo, Roberta e Ida di nuovo insieme nel trono over. Confronto pazzesco, cos’è successo (Di giovedì 29 aprile 2021) Dalle ultime anticipazioni trapelate da canale 5, si è venuto a sapere che Riccardo e Roberta molto probabilmente saranno protagonisti di una delle prossime puntate di Uomini e Donne: Ida Platano sta provando a voltare pagina nel trono over. Sono passati pochi giorni da quando Ida Platano è rientrata nel cast di Uomini e Donne dopo un’assenza durata quasi un anno. La bresciana ha deciso di darsi un’altra possibilità e, stando a quello che ha detto di recente sui social network, potrebbe aver già conosciuto qualcuno di interessante. Voci di corridoio, però, sostengono che presto la dama potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con l’ex Riccardo Guarnieri e la nuova fidanzata Roberta Di Padua. LEGGI ANCHE—> Bomba ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Dalle ultime anticipazioni trapelate da canale 5, si è venuto a sapere chemolto probabilmente saranno protagonisti di una delle prossime puntate di: Ida Platano sta provando a voltare pagina nel. Sono passati pochi giorni da quando Ida Platano è rientrata nel cast didopo un’assenza durata quasi un anno. La bresciana ha deciso di darsi un’altra possibilità e, stando a quello che ha detto di recente sui social network, potrebbe aver già conosciuto qualcuno di interessante. Voci di corridoio, però, sostengono che presto la dama potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con l’exGuarnieri e la nuova fidanzataDi Padua. LEGGI ANCHE—> Bomba ...

