Un milione di vaccinati in 24 ore, in Germania (Di giovedì 29 aprile 2021) Qui, come addentellato del Foglio, si cerca di essere ottimisti, e c’è anche una certa stoffa. Ma poi, a volte, sono le istituzioni a superarci. Le tre "cose" principali Fatto #1 Il governo ha approvato il piano italiano per la ripresa, il Pnrr, e domani, quindi in tempo, il testo è a Bruxelles. Sarà la nostra agenda per i prossimi sei anni. E intanto il lavoro agile nei ministeri e nelle amministrazioni centrali si farà solo se scelto liberamente, senza più obblighi sulla percentuale di lavoratori da tenere fuori dagli uffici. Fatto #2 Lo dicevamo ieri e, comunque, dopo l’India potrebbero esserci altri luoghi del mondo in cui chi può deve farsi carico di fermare la diffusione dell’epidemia. Fatto #3 La libertà vigilata e le questioni da esaminare per l’estradizione. Nella vicenda dei terroristi e brigatisti italiani arrestati in Francia si entra in una situazione più ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Qui, come addentellato del Foglio, si cerca di essere ottimisti, e c’è anche una certa stoffa. Ma poi, a volte, sono le istituzioni a superarci. Le tre "cose" principali Fatto #1 Il governo ha approvato il piano italiano per la ripresa, il Pnrr, e domani, quindi in tempo, il testo è a Bruxelles. Sarà la nostra agenda per i prossimi sei anni. E intanto il lavoro agile nei ministeri e nelle amministrazioni centrali si farà solo se scelto liberamente, senza più obblighi sulla percentuale di lavoratori da tenere fuori dagli uffici. Fatto #2 Lo dicevamo ieri e, comunque, dopo l’India potrebbero esserci altri luoghi del mondo in cui chi può deve farsi carico di fermare la diffusione dell’epidemia. Fatto #3 La libertà vigilata e le questioni da esaminare per l’estradizione. Nella vicenda dei terroristi e brigatisti italiani arrestati in Francia si entra in una situazione più ...

Advertising

sbonaccini : Un mese fa dissi che a fine aprile avremmo superato il mezzo milione di vaccinati con doppia dose e il milione di v… - Agenzia_Italia : La Germania fa il record di vaccinati, in un giorno più di un milione - sbonaccini : Superato 1.5 milioni di dosi somministrate, per complessivo milione di persone già vaccinate tra prima e seconda do… - aciclista70 : RT @Agenzia_Italia: La Germania fa il record di vaccinati, in un giorno più di un milione - dedaIux : Un secolo fa: “abbiamo fatto un milione di vaccinati, è ora di riprenderci tutta la Polonia tedesca”. -