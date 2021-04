The Black Phone: La Universal fissa la data di uscita (Di giovedì 29 aprile 2021) La Universal e Blumhouse Productions hanno annunciato martedì che il prossimo thriller horror The Black Phone ha ufficialmente una data di uscita, con la società che punta al 28 gennaio 2022, come data di uscita. Di cosa parla il film? Il film, che sarà diretto da Scott Derrickson, racconta la storia di Finney Shaw, un ragazzo di 13 anni timido ma intelligente, che viene rapito da un sadico assassino e intrappolato in uno scantinato insonorizzato. Quando un telefono scollegato sul muro inizia a squillare, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che quello che è successo a loro non accada a Finney. The Black Phone Il film sarà anche interpretato dal quattro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Lae Blumhouse Productions hanno annunciato martedì che il prossimo thriller horror Theha ufficialmente unadi, con la società che punta al 28 gennaio 2022, comedi. Di cosa parla il film? Il film, che sarà diretto da Scott Derrickson, racconta la storia di Finney Shaw, un ragazzo di 13 anni timido ma intelligente, che viene rapito da un sadico assassino e intrappolato in uno scantinato insonorizzato. Quando un telefono scollegato sul muro inizia a squillare, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che quello che è successo a loro non accada a Finney. TheIl film sarà anche interpretato dal quattro ...

