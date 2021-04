Sportelli bancari in via d’estinzione: in Italia ne sono scomparsi oltre 10 mila in 10 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli Sportelli bancari sono sempre più una specie in via d’estinzione, sacrificati sull’altare di una transizione “digitale” che i cittadini faticano ancora a capire e che però, a quanto pare, è considerata processo ormai irreversibile da chi ci governa, da tempo ormai asservito ai diktat del mondo dei colletti bianchi. Stando all’ultimo Rapporto sulla finanza sostenibile della Fondazione per la Sussidiarietà, infatti, nel nostro Paese sono spariti quasi 10 mila Sportelli bancari soltanto negli ultimi dieci anni, per un totale di circa il 30% in meno. E così mentre a inizio 2010 il numero di Sportelli sparsi lungo il territorio Italiano erano poco più di 34 mila, nel 2020 la cifra ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 29 aprile 2021) Glisempre più una specie in via, sacrificati sull’altare di una transizione “digitale” che i cittadini faticano ancora a capire e che però, a quanto pare, è considerata processo ormai irreversibile da chi ci governa, da tempo ormai asservito ai diktat del mondo dei colletti bianchi. Stando all’ultimo Rapporto sulla finanza sostenibile della Fondazione per la Sussidiarietà, infatti, nel nostro Paesespariti quasi 10soltanto negli ultimi dieci, per un totale di circa il 30% in meno. E così mentre a inizio 2010 il numero disparsi lungo il territoriono erano poco più di 34, nel 2020 la cifra ...

deBlasisAlex : RT @wallstreetita: E' ufficiale. @INGItalia forza l’addio al contante. Per ritirare e versare il denaro dal 1° luglio si dovrà andare negli… - scalp87 : RT @wallstreetita: E' ufficiale. @INGItalia forza l’addio al contante. Per ritirare e versare il denaro dal 1° luglio si dovrà andare negli… - wallstreetita : E' ufficiale. @INGItalia forza l’addio al contante. Per ritirare e versare il denaro dal 1° luglio si dovrà andare… - ollie_bis : RT @sumaistu47: Io a quel 30% di disoccupati non credo affatto. Qui sono tutti ricchi o benestanti: tra 'disoccupati' e 'pensionati' ho spe… - sumaistu47 : Io a quel 30% di disoccupati non credo affatto. Qui sono tutti ricchi o benestanti: tra 'disoccupati' e 'pensionati… -