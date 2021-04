Sorteggio tabellone Masters 1000 Madrid 2021 in tv | data | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto pronto per ildi, torneo in programma dal 30 aprile al 9 maggio. Ilche delineerà gli accoppiamenti degli azzurri si avvicina e l’Italia è pronta a presentarsi sulla terra rossa madrilena con i nomi di Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner. Assente invece Novak Djokovic, mentre ha confermato la propria presenza il padrone di casa, Rafael Nadal. La cerimonia e dunque ildelprincipale avverrà nella giornata di venerdì 30 aprile alle 18:30. Non è ancora stata resa nota una copertura tv e, ma la procedura degli accoppiamenti potrebbe essere visibile sui profili social del torneo spagnolo. Sportface.it vi terrà compagnia durante l’evento con live scritti, cronache e ...