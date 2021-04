Sicurezza sul lavoro: Work Secure, l’e-shop con 10.000 prodotti in pronta consegna (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 Aprile 2021. Una priorità da cui dipende la tutela della salute di milioni di operatori ogni giorno. È la Sicurezza sul lavoro la protagonista della proposta di Work Secure: oltre 300 produttori di tutto il mondo relativi a un’offerta che va dall’abbigliamento da lavoro alla Sicurezza ambientale. Più di 10.000 prodotti antinfortunistica in pronta consegna caratterizzati dal miglior ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 Aprile 2021. Una priorità da cui dipende la tutela della salute di milioni di operatori ogni giorno. È lasulla protagonista della proposta di: oltre 300 produttori di tutto il mondo relativi a un’offerta che va dall’abbigliamento daallaambientale. Più di 10.000antinfortunistica incaratterizzati dal miglior ...

