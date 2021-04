Record in Germania, 1,1 mln vaccinati in un giorno (Di giovedì 29 aprile 2021) In Germania ieri è stato raggiunto un nuovo Record sul fronte della campagna vaccinale con 1.088.952 dosi somministrate in un giorno. Stando ai dati del Robert Koch Institut, è stato vaccinato finora ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Inieri è stato raggiunto un nuovosul fronte della campagna vaccinale con 1.088.952 dosi somministrate in un. Stando ai dati del Robert Koch Institut, è stato vaccinato finora ...

Advertising

see_lallero : RT @MoniaVenturini: ++ RECORD IN GERMANIA, 1,1 MLN VACCINATI IN UN GIORNO ++ FINORA IL 25,9% HA RICEVUTO PRIMA DOSE, IL 7,5% ANCHE LA SECON… - messveneto : Germania: record di vaccinati in un giorno, 1,1 milioni: La cifra rappresenta l’uno per cento della popolazione, ch… - CorriereQ : Record in Germania, 1,1 mln vaccinati in un giorno - grazleo2 : 1 milione di vaccinati in Germania ???? è Record #COVID19 - GoodbyePopulism : Oltre 1 milione di tedeschi vaccinati in un solo giorno, quindi, volendo, si può fare... -