PS5 e il PC sono risultate le piattaforme preferite dagli sviluppatori in un sondaggio della GDC

(Di giovedì 29 aprile 2021) Qualipreferiscono gli? La Game Developers Conference ha posto questa domanda a vari produttori e ildi quest'anno sullo "Stato dell'industria dei giochi" ha prodotto alcuni risultati interessanti. GDC ha chiesto a circa 3000"Qualivi interessano di più come sviluppatore in questo momento?" e il PC è stato il vincitore, ottenendo il 58% dei consensi. La successiva è stata PlayStation 5 con il 44%, Nintendo Switch con il 38%, Xbox Series X/S con il 30% e "gli headset VR" con il 27%. In fondo alla lista figura Google Stadia con il 6%. Ovviamente, il business è business e "l'interesse" non si traduce sempre direttamente in decisioni di sviluppo. Alla domanda su qualistanno attualmente realizzando giochi, il 58% ...

PlayStationIT : Affronta la battaglia, sopravvivi nel Pacifico e fai a sportellate con la concorrenza. Battlefield V, Stranded Deep… - Eurogamer_it : #PS5 e #PC sono le piattaforme preferite dagli sviluppatori. - NerdcomikIt : RT @PlayStationIT: Affronta la battaglia, sopravvivi nel Pacifico e fai a sportellate con la concorrenza. Battlefield V, Stranded Deep e la… - MaGiKLauDe : @_Mdk7_ @tdebenetti Dai, la prima di peso è Returnal, le altre o sono semi-esclusive (remake, better on ps5), o son… - MimmoTheReal : RT @PlayStationIT: Affronta la battaglia, sopravvivi nel Pacifico e fai a sportellate con la concorrenza. Battlefield V, Stranded Deep e la… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 sono

Wreckfest: Drive Hard, Die Last -Battlefield V - PS4 Stranded Deep - PS4 Wreckfest: Drive Hard,... I giochi PlayStation Plus di Aprile 2021 ancora disponibili Ricordiamo che fino al 30 aprile...Gli altri dueStranded Deep e Wreckfest: Drive Hard Die Last (esclusiva). Non è un caso che DICE e Sony abbiano deciso di 'sganciare la bomba' proprio in questo periodo: pochi giorni fa gli ...PS5 sta per essere lanciata anche in Cina insieme a una specifica PS Plus Collection, vediamo la data di uscita nel mercato asiatico, i prezzi e i giochi.. PS5 uscirà presto anche in Cina, con Sony ...Quali piattaforme preferiscono gli sviluppatori? La Game Developers Conference ha posto questa domanda a vari produttori e il sondaggio di quest'anno sullo "Stato dell'industria dei giochi" ha prodott ...