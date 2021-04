Orrore nel Napoletano, ragazza 24enne accoltellata: muore in ospedale (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Nel tardo pomeriggio presso l’ospedale di Castellammare di Stabia personale del 118 trasportava una 24enne che presentava ferite da arma da taglio. Poco dopo la giovane decedeva. La ragazzina è stata soccorsa dal 118 a Pompei in via Carlo Alberto I Traversa. Sono in corso indagini dei Carabinieri di Castellammare e dei Carabinieri di Pompei per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Nel tardo pomeriggio presso l’di Castellammare di Stabia personale del 118 trasportava unache presentava ferite da arma da taglio. Poco dopo la giovane decedeva. La ragazzina è stata soccorsa dal 118 a Pompei in via Carlo Alberto I Traversa. Sono in corso indagini dei Carabinieri di Castellammare e dei Carabinieri di Pompei per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

EnricoLetta : Drammatiche le notizie della sciagura nel #Mediterraneo. L’orrore deve spingerci ad agire. A non essere silenti. A… - Qua_Agatha : RT @MarcoSanavia1: Gli operai facevano a pezzi i cadaveri freschi buttandoli nell’ossario per sveltire le procedure. Nel picco della pandem… - SilviaNicolucci : RT @MarcoSanavia1: Gli operai facevano a pezzi i cadaveri freschi buttandoli nell’ossario per sveltire le procedure. Nel picco della pandem… - MInghingolo : RT @MarcoSanavia1: Gli operai facevano a pezzi i cadaveri freschi buttandoli nell’ossario per sveltire le procedure. Nel picco della pandem… - monacgiov : RT @MarcoSanavia1: Gli operai facevano a pezzi i cadaveri freschi buttandoli nell’ossario per sveltire le procedure. Nel picco della pandem… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore nel Omicidio Avellino, mamma Giovanni: 'Burattino di Elena'/ 'Non era solo quella notte' ... stando a quanto emerso da quelle che sono state definite "le chat dell'orrore" , la giovane coppia ... pur distrutta, nelle ultime ore ha di fatto preso le difese del figlio aggiungendo nel dibattito ...

Letizia Battaglia: "La mia avventura non è ancora finita" ... il presente, di ripercorrere l'orrore della seconda guerra di mafia che negli anni Ottanta a ... e che lei ha testimoniato e denunciato con la fotografia, mettendo i suoi piedi ogni giorno nel sangue. ...

Orrore nel Napoletano, ragazza 24enne accoltellata: muore in ospedale anteprima24.it Orrore a Pompei: ragazzina uccisa a coltellate in garage di via Carlo Alberto Tragedia a Pompei. Questo pomeriggio una 14enne è stata ammazzata con una serie di almeno quattro coltellate all’addome. Secondo le prime ricostruzioni l’aggressione sarebbe avvenuta in un garage di v ...

Orrore a Pompei, 14enne uccisa a coltellate POMPEI – Orrore questa sera a Pompei dove una 14enne è stata uccisa a coltellate. La ragazzina, secondo quanto si apprende, sarebbe stata ferita più volte e lasciata agonizzante in strada in via Carlo ...

... stando a quanto emerso da quelle che sono state definite "le chat dell'" , la giovane coppia ... pur distrutta, nelle ultime ore ha di fatto preso le difese del figlio aggiungendodibattito ...... il presente, di ripercorrere l'della seconda guerra di mafia che negli anni Ottanta a ... e che lei ha testimoniato e denunciato con la fotografia, mettendo i suoi piedi ogni giornosangue. ...Tragedia a Pompei. Questo pomeriggio una 14enne è stata ammazzata con una serie di almeno quattro coltellate all’addome. Secondo le prime ricostruzioni l’aggressione sarebbe avvenuta in un garage di v ...POMPEI – Orrore questa sera a Pompei dove una 14enne è stata uccisa a coltellate. La ragazzina, secondo quanto si apprende, sarebbe stata ferita più volte e lasciata agonizzante in strada in via Carlo ...