"No, tu vuoi solo trash". Pomeriggio Cinque, l'ospite va fuori di sé in piena diretta e 'sbrocca' a Barbara D'Urso (Di giovedì 29 aprile 2021) Puntata movimentata quella di 'Pomeriggio Cinque' di giovedì 29 aprile. Un ospite ha infatti perso letteralmente le staffe, facendo necessariamente intervenire Barbara D'Urso. Sembrava stesse inizialmente procedendo tranquillamente la situazione, quando all'improvviso si è arrabbiato non poco nei confronti del programma. Non ha proprio accettato ciò che stavano facendo alle sue spalle e ha dunque alzato i toni. Carmelita si è rivolta verso le telecamere e ha preso in mano la situazione. Barbarella ha comunque ricevuto una lieta notizia nelle scorse ore. Sembra proprio che la conduttrice sarà al timone di Domenica Live anche nella prossima stagione, infatti Barbara D'Urso parrebbe essere stata riconfermata come conduttrice di Domenica Live anche per quanto riguarda la stagione 2021/2022 ...

