MPS | finanziamento a Carron con Garanzia SACE

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) –, gruppo industriale trevigiano (tra le più importanti realtà nazionali con un giro d’affari da 250 milioni di euro all’anno)specializzato nella realizzazione di grandi opere civili e infrastrutturali e riconosciuto come una delle più importanti realtà italiane nel campo dell’edilizia e del restauro, ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena unda 8 milioni di euro garantito danell’ambito del programmaItalia. L’operazione strutturata – chiarisce la nota – “con una durata di 4 anni, consentirà alla società di fronteggiare l’incremento della necessità di circolante dovuta all’interruzione dell’attività a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. La liquidità ottenuta, inoltre, verrà utilizzata per sostenere la nuova strategia di posizionamento sul mercato ...

Advertising

Toro_News : ?? | BILANCIO Come cambiano le fonti di finanziamento del #Torino che già nel 2019 aveva ottenuto l'ok ad un presti… -

Ultime Notizie dalla rete : MPS finanziamento

Teleborsa

... aziende importanti come Carron, creano ogni giorno - ha affermato Donatella Vernisi, General Manager Area Territoriale Nord Est di Banca- . Ilpermetterà a questa importante ...Al contrario,Capital Service ritiene che Lagarde abbia ribadito "l'impegno ad evitare che possa esserci un deterioramento delle condizioni di, visto l'outlook ancora molto incerto ...8 milioni di euro per supportare investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e rafforzare la struttura finanziaria dell’azienda ...Grazie ai 28 milioni dell’accordo con Nomura, crescono utili e patrimonio. Più fondi per i progetti strategici del territorio ...