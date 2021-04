Milano: stadio S.Siro, ok del Comune a proroga termini per consegna documenti (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha deciso di accogliere favorevolmente l'istanza pervenuta da Ac Milan e Fc Internazionale e concede la proroga del termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta alle società calcistiche. Lo rende noto Palazzo Marino. Il termine, inizialmente fissato al 5 maggio, viene rinviato per consentire alle società di reperire le attestazioni necessarie e completare gli atti e le autocertificazioni già forniti nei mesi scorsi: "In uno spirito di reciproca collaborazione -spiega il Comune di Milano- prosegue quindi l'iter di approfondimento e valutazione dei requisiti dei soggetti proponenti il progetto del nuovo stadio da parte degli uffici comunali". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021), 29 apr. (Adnkronos) - Ildiha deciso di accogliere favorevolmente l'istanza pervenuta da Ac Milan e Fc Internazionale e concede ladel termine per ladella documentazione integrativa chiesta alle società calcistiche. Lo rende noto Palazzo Marino. Il termine, inizialmente fissato al 5 maggio, viene rinviato per consentire alle società di reperire le attestazioni necessarie e completare gli atti e le autocertificazioni già forniti nei mesi scorsi: "In uno spirito di reciproca collaborazione -spiega ildi- prosegue quindi l'iter di approfondimento e valutazione dei requisiti dei soggetti proponenti il progetto del nuovoda parte degli uffici comunali".

