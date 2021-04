“Ma lei…”. Filippo Bisciglia, clamorosa gaffe su Selvaggia Roma. Tommaso Zorzi resta di sasso (Di giovedì 29 aprile 2021) Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island, è stato ospite de ”Il punto Z”, il programma di Tommaso Zorzi in onda su Mediaset Play. Tanti gli ospiti del vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, in studio la sua mamma Armanda Frassinetti, come Iva Zanicchi, opinionista insieme a Zorzi ed Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, l’ex gieffina Selvaggia Roma e Filippo Bisciglia. Proprio il conduttore di Temptation Island è stato protagonista di una imbarazzante gaffe con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione – insieme al fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo – al reality delle tentazioni. Tra gli aneddoti raccontati da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021), storico conduttore di Temptation Island, è stato ospite de ”Il punto Z”, il programma diin onda su Mediaset Play. Tanti gli ospiti del vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, in studio la sua mamma Armanda Frassinetti, come Iva Zanicchi, opinionista insieme aed Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, l’ex gieffina. Proprio il conduttore di Temptation Island è stato protagonista di una imbarazzantecon l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione – insieme al fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo – al reality delle tentazioni. Tra gli aneddoti raccontati da ...

