Le avventure del Piccolo Principe nel raccontastorie di FABA (Di giovedì 29 aprile 2021) Per la prima volta FABA collabora con la casa editrice Editoriale Programma di Treviso per creare un contenuto unico e far rivivere le favolose avvenuture del Piccolo Principe anche ai bimbi TREVISO – Un bambino dai capelli color del grano, una rosa orgogliosa, una volpe che vuole essere addomesticata e un pilota disperso nel deserto… Ecco i protagonisti principali de Le avventure del Piccolo Principe, il nuovo Personaggio Sonoro in 3D che racconta la favola del bimbo dai capelli d’oro riadattata da FABA, brand leader in Italia nel settore dei raccontastorie per bambini da 0 a 7 anni. Per poter ascoltare Le avventure del Piccolo Principe è necessario dotarsi della cassa audio Bluetooth® (in vendita ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021) Per la prima voltacollabora con la casa editrice Editoriale Programma di Treviso per creare un contenuto unico e far rivivere le favolose avvenuture delanche ai bimbi TREVISO – Un bambino dai capelli color del grano, una rosa orgogliosa, una volpe che vuole essere addomesticata e un pilota disperso nel deserto… Ecco i protagonisti principali de Ledel, il nuovo Personaggio Sonoro in 3D che racconta la favola del bimbo dai capelli d’oro riadattata da, brand leader in Italia nel settore deiper bambini da 0 a 7 anni. Per poter ascoltare Ledelè necessario dotarsi della cassa audio Bluetooth® (in vendita ...

