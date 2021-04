Lastra a Signa: condannato a 12 anni per maltrattamenti e violenza sessuale. Subito in carcere (Di giovedì 29 aprile 2021) E' stato arrestato ieri sera, 28 aprile 2021, a Lastra a Signa, un 41enne di origini albanesi condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L'uomo, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. Nella serata di ieri, nell'ambito dell'attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, i militari della stazione di Lastra a Signa hanno arrestato l'albanese, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) E' stato arrestato ieri sera, 28 aprile 2021, a, un 41enne di origini albanesiin primo grado a 12di reclusione perin famiglia e. L'uomo, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri e condotto in. Nella serata di ieri, nell'ambito dell'attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, i militari della stazione dihanno arrestato l'albanese, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare indisposta dal Tribunale di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

