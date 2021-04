L’assemblea Generali approva bilancio e dividendo. Il secondo azionista Caltagirone non partecipa in polemica con i vertici (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ il giorno delL’assemblea dei soci di Generali. Gli azionisti hanno approvato il bilancio 2020 del principale gruppo assicurativo italiano che ha come primo azionista Mediobanca con una quota del 12,8%. Il Leone di Trieste ha chiuso il 2020 con un utile di 2,9 miliardi di euro di cui 2,3 miliardi verranno distribuiti agli azionisti. AlL’assemblea, che si è svolta in streaming, ha preso parte il 51,52% del capitale. Come previsto, non c’era il vicepresidente vicario Francesco Gaetano Caltagirone, titolare di una partecipazione del 5,6% che non ha depositato le sue azioni (adempimento preliminare per la partecipazione alle assemblee). Una mossa anticipata da Repubblica letta come un siluro contro il management. Versione però contestata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ il giorno deldei soci di. Gli azionisti hannoto il2020 del principale gruppo assicurativo italiano che ha come primoMediobanca con una quota del 12,8%. Il Leone di Trieste ha chiuso il 2020 con un utile di 2,9 miliardi di euro di cui 2,3 miliardi verranno distribuiti agli azionisti. Al, che si è svolta in streaming, ha preso parte il 51,52% del capitale. Come previsto, non c’era il vicepresidente vicario Francesco Gaetano, titolare di unazione del 5,6% che non ha depositato le sue azioni (adempimento preliminare per lazione alle assemblee). Una mossa anticipata da Repubblica letta come un siluro contro il management. Versione però contestata ...

