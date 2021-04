La FIGC aderisce alla campagna di abusi on line: black out sui social media (Di giovedì 29 aprile 2021) La FIGC scende in campo contro gli abusi on line a tutti i protagonisti del mondo del calcio. Il messaggio forte contro ogni forma di discriminazione lanciato dall’Inghilterra è stato prontamente raccolto dalla UEFA e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha deciso di interrompere la propria attività sui social media dalle ore 15 di domani, venerdì 30 aprile, alle 23.59 di lunedì 3 maggio. La campagna mira a sollevare un tema di responsabilità collettiva da affrontare in collaborazione con le istituzioni politiche europee e con i gestori delle piattaforme di social network più diffusi e influenti in tutto il pianeta. “Vogliamo dare il nostro contributo in quella che è giusto definire una campagna di civiltà – ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Lascende in campo contro gliona tutti i protagonisti del mondo del calcio. Il messaggio forte contro ogni forma di discriminazione lanciato dall’Inghilterra è stato prontamente raccolto dUEFA e dFederazione Italiana Giuoco Calcio, che ha deciso di interrompere la propria attività suidalle ore 15 di domani, venerdì 30 aprile, alle 23.59 di lunedì 3 maggio. Lamira a sollevare un tema di responsabilità collettiva da affrontare in collaborazione con le istituzioni politiche europee e con i gestori delle piattaforme dinetwork più diffusi e influenti in tutto il pianeta. “Vogliamo dare il nostro contributo in quella che è giusto definire unadi civiltà – ...

Advertising

Vivo_Azzurro : Black out social media: la FIGC aderisce alla campagna contro gli abusi online Per lanciare un messaggio contro og… - bizcommunityit : Calcio: Black out social media, Figc aderisce alla campagna contro gli abusi on line #social - MattiaGiovi : RT @AzzurreFIGC: Black out social media: la FIGC aderisce alla campagna contro gli abusi online Per lanciare un messaggio contro ogni form… - MattiaGiovi : RT @Vivo_Azzurro: Black out social media: la FIGC aderisce alla campagna contro gli abusi online Per lanciare un messaggio contro ogni for… - NoiNotizie : RT @FIGC: #Blackout social media: la #FIGC aderisce alla campagna contro gli #abusi on line -