Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto genitori? L’ultimo gossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser? L’indiscrezione Stasera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. In base alle anticipazioni circolate online in queste ore sarà una puntata decisamente scoppiettante. Cosa succederà? Intanto arriverà in Honduras un nuovo naufrago: Ignazio Moser, il quale cercherà di sovvertire gli equilibri tra i concorrenti. A proposito del giovane ragazzo, sulL’ultimo numero del magazine Nuovo è stato riportato un interessante gossip sulla sua vita privata. Di cosa si tratta? Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha riportato che girerebbe insistentemente una voce inerente al fatto che Cecilia Rodriguez sarebbe incinta di Ignazio ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)incinta di? L’indiscrezione Stasera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. In base alle anticipazioni circolate online in queste ore sarà una puntata decisamente scoppiettante. Cosa succederà? Intanto arriverà in Honduras un nuovo naufrago:, il quale cercherà di sovvertire gli equilibri tra i concorrenti. A proposito del giovane ragazzo, sulnumero del magazine Nuovo è stato riportato un interessantesulla sua vita privata. Di cosa si tratta? Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha riportato che girerebbe insistentemente una voce inerente al fatto chesarebbe incinta di...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - GuaglioneTz : Ma chi se ne fotte degli ospiti in studio stasera entra Ignazio Moser non so se ci siamo capitiiiiiiii - Giuh_h : ?????????Matteo Diamante e Ignazio Moser si alleano e derattizzano tutta l'Honduras vincendo ogni singola prova leader… - TheItalianTimes : Stasera giovedì 29 aprile, in prima serata su #Canale5, torna l’appuntamento con l’#Isola dei Famosi 2021 alle 21:4… - robertopontillo : RT @fabiofabbretti: Stasera (tra poco) all'#Isola: arriva Ignazio Moser, in studio Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi -