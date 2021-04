I look più belli di Michelle Pfeiffer: icona di bellezza dai tempi di Scarface (Di giovedì 29 aprile 2021) Michelle Pfeiffer quest’oggi – 29 aprile 2021 – compie 63 anni. Durante la sua carriera, oltre ad aver interpretato tantissimi personaggi diversi, spaziando dal drammatico al fantasy, ha anche dimostrato di avere stile. Sin da giovanissima, l’attrice ha sfoggiato capelli biondi, che sono diventati sempre più chiari nel corso del tempo e che hanno dettato tendenza negli anni ’80. Ricordate il delizioso caschetto dorato in Scarface? Nata a Santa Ana nel 1958, prima di iniziare a recitare ha preso parte ad un concorso di bellezza (Miss Orange County) che, oltre ad aver vinto, le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. La fama è arrivata con il ruolo di Elvira Hancock nel film Scarface: era il 1983. Quel ruolo, oltre a lanciarla moltissimo nello show business, l’ha presto eletta ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 29 aprile 2021)quest’oggi – 29 aprile 2021 – compie 63 anni. Durante la sua carriera, oltre ad aver interpretato tantissimi personaggi diversi, spaziando dal drammatico al fantasy, ha anche dimostrato di avere stile. Sin da giovanissima, l’attrice ha sfoggiato capelli biondi, che sono diventati sempre più chiari nel corso del tempo e che hanno dettato tendenza negli anni ’80. Ricordate il delizioso caschetto dorato in? Nata a Santa Ana nel 1958, prima di iniziare a recitare ha preso parte ad un concorso di(Miss Orange County) che, oltre ad aver vinto, le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. La fama è arrivata con il ruolo di Elvira Hancock nel film: era il 1983. Quel ruolo, oltre a lanciarla moltissimo nello show business, l’ha presto eletta ...

