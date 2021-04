Harry e Meghan Markle | «gli auguri in privato» a William e Kate Middleton

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 aprile 2021) C’erano una volta i Fab Four di casa Windsor. Anzi, ai tempi del royal wedding del principe William e Kate Middleton, erano in tre: Harry, infatti, ha conosciuto Meghan Markle nel 2016, l’ha portata a Palazzo, ma l’idillio familiare è durato soltanto pochi mesi, poi qualcosa si è rotto. Oggi, a dieci anni esatti dal matrimonio dei Cambridge, il rapporto tra le due coppie è ai minimi storici, ma forse si sta aprendo uno spiraglio per la riconciliazione.