Halo Infinite | confermati cross-play e progressione condivisa tra PC e XboxHDblog it

(Di giovedì 29 aprile 2021) Microsoft conferma che, in arrivo nel 2021, supporterà il multier-platform e la condivisione dei progressi tra Xbox e PC.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

C onfermati due elementi molto importanti per: cross play e 'cross - progressione'. Scopriamo tutti i principali dettagli in questa news dedicata Continuano ad arrivare notizie relative ad, nonostante la data d'uscita ...Toltoche, salvo imprevisti, era già previsto per il 2021, gli altri giochi menzionati da Corden sono Starfield , e Forza Horizon 5 ( che potrebbe essere ambientato in Messico ). Nel ...Microsoft conferma che Halo Infinite, in arrivo nel 2021, supporterà il multiplayer cross-platform e la condivisione dei progressi tra Xbox e PC.Halo Infinite supporterà il multiplayer cross play e la cross progression, permettendo ai videogiocatori di passare liberamente da PC a Xbox.