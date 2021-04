(Di giovedì 29 aprile 2021) È giunta al Parlamento la relazione sull’delle. Per il secondo anno consecutivo risulta essere l’ildi sistemi militari italiani, nonostante le violazioni dei diritti umani e i casi Regeni e Zaki. Secondo il documento, nel corso delil totale delle nuove autorizzazioni rilasciate per esportazioni di materiale d’armamento

Advertising

repubblica : Le mediazioni oscure nell'export di armi italiane - Billa42_ : Export armi italiane: nel 2020 principale acquirente è Egitto - FrancescoBlotto : RT @nigrizia: Dalla relazione governativa sull’import ed export di armi emerge che l'#Egitto si conferma il primo paese con oltre 900 milio… - in3dmu : Export armi italiane: nel 2020 autorizzati quasi 4 miliardi, Egitto primo acquirente - GCDileo : RT @beretta_g: Dalle Fondazioni ai Think Tank, dai finanziamenti alle 'porte girevoli' per militari e politici, alle lobby dell'export di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Export armi

...love In "Finché c'è guerra c'è speranza" Alberto Sordi interpreta un "commesso viaggiatore d'": ... ottimi propositi, traditi dall'opacità delle relazioni appena presentate dal governo sull'...Fra le prime 10 destinazioni delle autorizzazioni all'diitaliane nel 2020 troviamo dunque 5 Paesi NATO (3 dei quali anche nella UE), 1 dell'Africa Settentrionale e 4 asiatici. ...È giunta al Parlamento la relazione sull’export delle armi italiane. Per il secondo anno consecutivo l’Egitto è il principale acquirente.Uno è senza dubbio il Qatar, quarto nella classifica dei principali acquirenti di armi italiane con 212 milioni di euro: 195 milioni in più rispetto al 2019, dopo le maxi-commesse del 2017 e 2018. La ...