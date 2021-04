“Dottrina Mitterrand”: via libera all’estradizione dei brigatisti dalla Francia (Di giovedì 29 aprile 2021) Arriva d’oltralpe una notizia confortante per le vittime del terrorismo. Il presidente francese Macron ha infatti ordinato la fine della cosiddetta “Dottrina Mitterrand” permettendo l’arresto di alcuni ex componenti delle Brigate Rosse. La notizia ha dell’incredibile perché segna la fine di un’epoca, nonostante la perdurante differenza sulla disciplina dei pentiti. L’Italia aveva comunque presentato una lista di 200 nomi e la Francia ne ha presi in considerazione 10. L’Eliseo: «Il Presidente ha voluto risolvere questa questione, come l’Italia chiedeva da anni». La “Dottrina Mitterand” Questa politica sull’asilo politico era di matrice socialista ed aveva impedito l’estradizione dei brigatisti dal 1 febbraio 1985. Fino ad oggi. Quando la Polizia italiana ha attuato l’arresto di 7 (ex) terroristi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Arriva d’oltralpe una notizia confortante per le vittime del terrorismo. Il presidente francese Macron ha infatti ordinato la fine della cosiddetta “” permettendo l’arresto di alcuni ex componenti delle Brigate Rosse. La notizia ha dell’incredibile perché segna la fine di un’epoca, nonostante la perdurante differenza sulla disciplina dei pentiti. L’Italia aveva comunque presentato una lista di 200 nomi e lane ha presi in considerazione 10. L’Eliseo: «Il Presidente ha voluto risolvere questa questione, come l’Italia chiedeva da anni». La “Mitterand” Questa politica sull’asilo politico era di matrice socialista ed aveva impedito l’estradizione deidal 1 febbraio 1985. Fino ad oggi. Quando la Polizia italiana ha attuato l’arresto di 7 (ex) terroristi ...

riotta : 'Dottrina Mitterrand' per proteggere i terroristi italiani nascondeva snobismo, paternalismo, presunzione anti-ital… - ilpost : Il motivo per cui i sette italiani condannati in Italia per reati di violenza politica commessi negli anni Settanta… - SkyTG24 : Ex terroristi rossi arrestati in Francia, fine della dottrina Mitterrand: ecco cos'era - spok52 : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'Ho dubbi che gli ex terroristi poi vadano in carcere al ritorno. Finisce la dottrina Mitterrand, nata da un g… - KenSharo : New post (Addio dottrina Mitterrand. Sette arresti in Francia | il manifesto) has been published on NUOVA RESISTENZ… -