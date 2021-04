Dl elezioni 2021, Camera: ok a decreto che rinvia voto (Di giovedì 29 aprile 2021) Dl elezioni 2021, la Camera ha approvato con 376 voti a favore e 28 contrari il ddl di conversione del decreto-legge del 5 marzo 2021, che prevede le disposizioni urgenti per il differimento delle elezioni nel 2021. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Dl, laha approvato con 376 voti a favore e 28 contrari il ddl di conversione del-legge del 5 marzo, che prevede le disposizioni urgenti per il differimento dellenel. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge relativo al differimento delle consultazioni elettorali… - antoguerrera : Nelle ultime settimane ho viaggiato in 9 città della Scozia, parlato con decine di persone e politici, visitato i l… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, chiesti 4 anni per il senatore di Forza Italia Marco Siclari. È accusato di scambio politico-mafioso p… - CampioneOmaggio : In tutti i Paesi del Mondo rirscono a organizzarsi per votare anche nel mezzo di una pandemia (es.… - PagliariniSte : Dopo il divorzio con il M5S ecco la nuova missione di Rousseau: aiutare le liste civiche a vincere le elezioni… -

Ultime Notizie dalla rete : elezioni 2021 Algeria: tutto pronto per le prime elezioni parlamentari post - Bouteflika Algeri, 29 apr 13:00 - Si avvicina in Algeria la data delle elezioni parlamentari del 12 giugno, le prime dopo lo scoppio delle proteste dell'Hirak, la cosiddetta...

Gb: 170 intellettuali europei,Ue riconosca secessione Scozia ... inclusa la scrittrice italiana nascosta dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante, dalle colonne del giornale progressista britannico Guardian a pochi giorni da una delicata tornata d'elezioni ...

Dl elezioni 2021, ok della Camera a fiducia Adnkronos Gb: 170 intellettuali europei,Ue riconosca secessione Scozia LONDRA, 29 APR - Un appello all'Ue affinché si dichiari pronta a riaprire le porte della Scozia, e a riconoscerne la secessione da Londra, laddove gli scozzesi dovessero sostenere questa scelta come r ...

“Università Agraria, i vertici ancora resistenti a lasciare l’incarico” "Università Agraria, i vertici ancora resistenti a lasciare l'incarico". Lazio - Così il vicepresidente del consiglio regionale Devid Porrello che ha presentato un'interrogazione in giunta ...

