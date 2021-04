Daydreamer Anticipazioni 30 aprile 2021 | Huma e Mihriban coinvolte in una rissa

(Di giovedì 29 aprile 2021) Vediamo ledella Puntata didel 30, in onda su Canale5.arrivano alle mani per colpa di Selim, mentre Sanem trova un altro modo per riconquistare Can.

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 29 aprile 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 29 aprile - infoitcultura : Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 29 aprile: Mevkibe risolve tutto? - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni oggi 29 aprile: Sanem furiosa con Can - infoitcultura : Daydreamer, le anticipazioni del 29 aprile: Can recupera la memoria -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Anticipazioni

Grazie ad un suggerimento di CeyCey, Sanem decide di provare una nuova mossa per far ritornare i ricordi al suo amato, ma qualcosa non va per il verso giusto.Le ali del sogno,puntata oggi, 29 aprile Nella puntata di oggi, giovedì 29 aprile, diLe ali del sogno , Sanem è disperata perché pensa che nulla di quanto sta ...Grazie ad un suggerimento di CeyCey, Sanem decide di provare una nuova mossa per far ritornare i ricordi al suo amato, ma qualcosa non va per il verso giusto.Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Daydreamer; cosa succederà nella puntata di oggi? Sanem è determinata a far riacquistare la ...