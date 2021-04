Crollo in cantiere Amazon, un morto e tre feriti ad Alessandria (Di giovedì 29 aprile 2021) Crollo nel cantiere Amazon di Alessandria questa mattina. L’episodio è accaduto poco dopo le otto quando gli operai che stanno costruendo il nuovo polo logistico del colosso dell’e-commerce erano già al lavoro. Il bilancio è di un morto e tre feriti trasportati all’ospedale, di cui uno in gravi condizioni. Il Crollo nel cantiere Amazon di Alessandria è avvenuto nell’area in costruzione che si trova dietro il polo commerciale Marengo Retail Park dove sorgerà un nuovo polo di Amazon. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe crollata una trave della struttura in costruzione travolgendo i quattro operai. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche carabinieri e vigili del fuoco. L'articolo proviene da ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 29 aprile 2021)neldiquesta mattina. L’episodio è accaduto poco dopo le otto quando gli operai che stanno costruendo il nuovo polo logistico del colosso dell’e-commerce erano già al lavoro. Il bilancio è di une tretrasportati all’ospedale, di cui uno in gravi condizioni. Ilneldiè avvenuto nell’area in costruzione che si trova dietro il polo commerciale Marengo Retail Park dove sorgerà un nuovo polo di. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe crollata una trave della struttura in costruzione travolgendo i quattro operai. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche carabinieri e vigili del fuoco. L'articolo proviene da ...

